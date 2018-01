Coritiba é o novo vice-líder do Brasileiro Com três gols de cabeça, o Coritiba venceu o Bahia, por 3 a 2, de virada, neste sábado à noite, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. Com o resultado, o Coritiba assumiu provisoriamente a vice-liderança do Campeonato Brasileiro, com 65 pontos, um a mais que o Santos. O Bahia permanece com 39 pontos. Os gols do Bahia foram marcados por Didi, aos seis minutos de jogo, e Valdomiro, aos 12 do segundo tempo. O Coritiba virou com gols de Marcel aos 11 do primeiro tempo, Danilo aos 18 do segundo tempo e novamente Marcel aos 36 da etapa final. O Coritiba iniciou a partida pressionando o Bahia em seu campo, mas em uma jogada de Possato aos seis minutos, pela esquerda, Didi surgiu por trás da zaga e abriu o placar para os baianos. O time da casa não se intimidou e aos 11, em uma falha de Emerson, que não cortou um cruzamento de Fávaro, Marcel empatou para o Coritiba. O Bahia voltou a ficar na frente aos 12 minutos, em uma jogada de Didi, que sobrou para Valdomiro livre de marcação. Seis minutos depois, o Coritiba voltaria a marcar de bola parada. Fávaro cruzou para a área e o zagueiro Danilo encobriu Emerson. Aos 36, Marcel mais uma vez foi mais competente que seus marcadores e virou para o Coritiba, de cabeça, dessa vez sem chances para o goleiro baiano.