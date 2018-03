Coritiba e Paraná duelam em Curitiba O duelo entre Coritiba e Paraná Clube, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, coloca frente a frente dois técnicos que já foram companheiros de time quando atuavam no Rio Grande do Sul. Pelo Paraná Clube, Cuca tenta manter o bom aproveitamento e a boa colocação na tabela (5ª lugar com 11 pontos). Já Paulo Bonamigo tenta levar o Coritiba a encostar no adversário. É o 16º colocado, com sete pontos. Eles jogaram juntos no Grêmio e no Internacional, normalmente dividindo o quarto nas concentrações. "Se tivesse que jogar com ele (Bonamigo) era mais fácil do que ter que jogar contra o Coritiba", diz Cuca. "O Paraná está muito bem na competição e quando travávamos nossos duelos individuais, pois jogamos muitas vezes um contra o outro, sempre era muito difícil", devolve Bonamigo. O Coritiba promove a estréia do lateral-direito Maurinho, ex-Flamengo e Marília. "Foi uma semana diferenciada e a expectativa é de buscarmos uma nova vitória", afirma o jogador. Ele substitui o volante Pepo, que vinha atuando improvisado na lateral e está suspenso. No Paraná Clube, Sandro Blum substituirá o zagueiro Ageu suspenso, mas Cristiano Ávalos sente dores musculares e é dúvida. No meio-de-campo, Fernandinho, mais ofensivo, e Émerson, jogador com maior poder de marcação, disputam um lugar.