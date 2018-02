Coritiba e Paraná empatam por 1 a 1 Num jogo que teve movimentação razoável apenas no segundo tempo, Coritiba e Paraná Clube ficaram no empate por 1 a 1, neste sábado à tarde, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Paraná saiu satisfeito com o resultado que o mantém à frente do adversário, somando 13 pontos. O Coritiba, com 12, poderá voltar à zona de rebaixamento após os jogos que serão disputados neste domingo. Os torcedores coritibanos vaiaram o time ao final da partida. O conhecimento que os técnicos têm dos adversários da mesma cidade foi primordial para a armação dos times. O Coritiba para tentar forçar em cima do Paraná, visto que jogava em casa, enquanto o técnico Paulo Campos armou o time para se defender e sair nos contra-ataques. O início foi péssimo para o torcedor, com um jogo sofrível. A falta de inspiração enervou os próprios jogadores. Gilmar e Capixaba acabaram sendo expulsos aos 37 minutos do primeiro tempo. Para o Paraná, tudo bem. Afinal somava um ponto na casa do adversário. Mas ao Coritiba somente a vitória interessava e o time voltou para o segundo tempo com Rodrigo Batata no lugar de Ricardinho, que até ali não tinha feito nada. Ganhou mais velocidade. No entanto o gol só veio porque o zagueiro Carlinhos cometeu um pênalti desnecessário sobre Tuta, bem cobrado por ele mesmo aos 13 minutos. O técnico do Paraná imediatamente mudou o time colocando em campo os dois atacantes que tinha no banco. A pressão paranista foi inevitável. Aos 19 minutos, Axel pegou um rebote de cobrança de falta que bateu na barreira e, de longe, enfiou o pé vencendo o goleiro Fernando. As duas torcidas começaram a se agitar e contagiaram os jogadores. Com o jogo aberto, as chances de gol, principalmente para o Coritiba, começaram a ser criadas, mas os ataques não souberam aproveitar.