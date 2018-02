Coritiba e Paraná empatam por 2 a 2 no clássico da rodada Em uma partida movimentada e quatro gols marcados com chutes de fora da área, Coritiba e Paraná fizeram o clássico da rodada e empataram por 2 a 2, neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paranaense. Vinícius Pacheco, aos 22 minutos e Egídio aos 39 do primeiro tempo marcaram para o Paraná. O Coritiba empatou com Eanes, aos 38 da primeira etapa e Keirrison aos 34 minutos do segundo tempo. O Coritiba tomou a iniciativa do ataque e levou algum perigo à zaga do Paraná, que bem armada, bloqueava o adversário. Em um contra-ataque, aos 22, Vinícius Pacheco recebeu a bola na entrada da área e girou, o chute saiu forte e o goleiro Artur não chegou a tempo. Melhor em campo, o Coritiba não demorou a empatar e aos 38, Eanes chutou forte, a bola bateu em João Paulo e enganou o goleiro Flávio. A torcida ainda comemorava, quando aos 39 minutos Egídio avançou com a bola dominada e chutou no canto esquerdo de Artur. Na segunda etapa, o técnico Guilherme Macuglia trocou o meia Geraldo por Caíco e a equipe ganhou mais mobilidade no setor, enquanto Zetti preferiu trocar o meia Gerson pelo volante Goiano para melhorar sua marcação. Com a pressão maior, o Coritiba chegou ao empate com Keirrison, que recebeu de costas para o gol e de fora da área chutou no ângulo esquerdo de Flávio. Aos 42, Josiel ainda teve a chance de desempatar para o Paraná, mas Juninho salvou o chute do atacante. Para o técnico Zetti, o resultado não foi o esperado pelas circunstâncias. "Estávamos na frente e tivemos mais chances, mas o importante é passarmos de fase, temos um ponto e precisamos batalhar pela classificação", disse. Em Cianorte, o Atlético venceu o time da casa por 3 a 1. Ferreira marcou duas vezes e o zagueiro Danilo marcou mais um para os visitantes. Dudu marcou o único gol do Cianorte.