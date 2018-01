Coritiba e Paraná podem garantir classificação no Paranaense Os dois primeiros classificados para as semifinais do Campeonato Paranaense, pelo Grupo A, podem ser conhecidos neste domingo, com duas rodadas de antecedência. Coritiba e Paraná Clube dependem apenas das próprias forças nos jogos diante de Adap e Cascavel para apenas cumprir tabela nas últimas duas rodadas. No Grupo B, o líder Atlético-PR pode chegar perto da classificação, mas ainda não conseguirá a vaga, mesmo que vença a partida contra o Paranavaí, em Curitiba. A abertura da rodada será às 15h30, com o jogo entre Adap e Coritiba, no Estádio Willie Davids, em Maringá, no norte do Estado. Ao time de Maringá não há alternativa a não ser vencer o jogo para somar seis pontos e encostar no Coritiba, que está com sete. Uma derrota pode selar a desclassificação. Na última rodada, quando se enfrentaram em Curitiba, o time da casa teve dificuldades para vencer por 1 a 0. Uma vitória do Coritiba garante para o time e para o Paraná Clube a vaga nas semifinais. Independentemente de ser beneficiado com uma vitória coritibana, o Paraná Clube, com sete pontos, joga para vencer o Cascavel, às 16 horas, no Estádio Olímpico, em Cascavel, para manter a primeira colocação no grupo. Contra o mesmo time, na quinta-feira, o Paraná venceu por 3 a 0. Sem conseguir nenhum ponto até agora, um empate acabará com as esperanças do Cascavel. Por isso o técnico Val de Mello deve colocar o time para buscar o gol desde o início. Pelo Grupo B, o Atlético espera se recuperar da derrota por 1 a 0 para o Paranavaí, na quarta-feira, jogando contra o mesmo adversário, desta vez na Arena da Baixada, em Curitiba, às 16 horas. Com o grupo embolado, o Atlético, que tem seis pontos, pode se distanciar do adversário e ficar a apenas um ponto da classificação, caso vença. Para o Paranavaí, que está com quatro pontos, um empate já é bom resultado, caso Rio Branco, com dois pontos, e Cianorte, com quatro pontos, também empatem. Os dois jogam em Paranaguá, também às 16 horas.