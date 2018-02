Coritiba e Paranavaí iniciam finais Invictos, Coritiba e Paranavaí iniciam neste sábado, às 16 horas, no Estádio Waldemiro Wagner, em Paranavaí, no noroeste do Paraná, as disputas das finais do Campeonato Paranaense. Um dos dois poderá chegar ao título sem perder uma única partida, um feito que não acontece no Estado desde 1936, quando o Atlético foi campeão. O Coritiba tem a vantagem de jogar por dois empates. Eliminado da Copa do Brasil pelo Ituano, o Coritiba espera dar alegria a sua torcida com o título paranaense. E uma lição foi aprendida. A derrota por 2 a 0 no primeiro jogo, em Itu, foi fundamental para a desclassificação, pois a vitória por 1 a 0, em Curitiba, tornou-se insuficiente. Por isso, o primeiro jogo da final do Paranaense passa a ser encarado com mais responsabilidade. "Vai ser importante não errarmos de novo", alertou o técnico Paulo Bonamigo. "O espírito tem que ser de decisão." Ele não conta com o zagueiro Fabrício, o volante Reginaldo Nascimento e o atacante Edu Salles. No Paranavaí, o técnico Itamar Bernardi conta com jogadores experientes, como Neizinho e Aléssio, que têm transmitido tranqüilidade para os mais jovens. O time nunca chegou sequer perto de uma decisão de campeonato e a cidade está em festa. Mesmo sendo obrigado a realizar uma alteração, em razão da suspensão do zagueiro Marcelo, e com a possibilidade de o Coritiba entrar com um esquema mais cauteloso, Bernardi não altera o modo de jogar. "A característica do Paranavaí é trabalhar a bola no meio e ter sempre dois jogadores em velocidade", disse.