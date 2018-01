Coritiba e Paranavaí têm a vantagem O Coritiba e o Paranavaí têm a oportunidade de conquistar o título de campeão paranaense de forma invicta, um feito que não é registrado no Paraná desde 1936, quando o Atlético não sofreu nenhuma derrota. Os dois têm vantagens nas semifinais que começam a ser disputadas neste sábado, às 16 horas. O Coritiba vai a Londrina, enquanto o Paranavaí joga em Prudentópolis. Eles dependem de dois empates para serem os finalistas. O Coritiba foi o melhor colocado na primeira fase e quer manter o favoritismo ao título. Mas sabe que encontrará dificuldades, sobretudo porque o jogo será no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, onde a pressão da torcida é bastante forte. "É hora de saber jogar com o regulamento", diz o meia Tcheco. "O empate não é nada mal." Para o Londrina, é a hora de se vingar da única derrota até agora. Na fase classificatória, o Coritiba venceu-o no mesmo estádio por 3 a 1. A outra semifinal reúne dois times sem tradição no futebol paranaense, mas que prometem muita luta para conquistar o título inédito. Para os dois tem valido muito a força dos torcedores, que lotaram os estádios sobretudo nos jogos finais. O técnico Itamar Bernardi, do Paranavaí, tem apenas dúvida sobre quem entra no lugar do volante Jean, que está suspenso. Já o Prudentópolis, que começou o campeonato sofrendo uma goleada por 7 a 1 para o Coritiba, e conseguiu surpreender com a classificação, pensa apenas em quebrar a vantagem do adversário para jogar mais tranqüilo fora de casa.