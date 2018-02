Coritiba e Sampaio Corrêa garantem vagas e definem a 3ª fase da Copa do Brasil

Coritiba e Sampaio Corrêa ficaram com as duas últimas vagas da terceira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, quando foram realizados quatro jogos. Um pouco mais cedo, Avaí e Vila Nova também já tinham se garantido. Com a definição dos 20 classificados, os novos confrontos já estão definidos. Os locais dos jogos foram determinados por sorteio pelo departamento de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

+ Avaí bate Juventude e pega Fluminense na 3ª fase da Copa do Brasil

A entidade, em princípio, reservou duas datas básicas para os duelos: dia 28 de fevereiro, a próxima quarta-feira, e 14 de março. Mas alguns jogos podem ser remanejados para atender aos interesses das emissoras de televisão.

A terceira fase vai ser disputada em dois jogos, não valendo o gol fora, como em anos anteriores. Caso dê igualdade em pontos e em saldo de gols, a vaga será definida na cobrança de pênaltis.

ÚLTIMAS VAGAS

Coritiba, Sampaio Corrêa, Avaí e Vila Nova foram os últimos classificados. O Coritiba eliminou o Uberlândia ao vencê-lo por 2 a 0 no estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), com gols de Rafael Estevam (contra) e Júlio Rush.

O Coritiba tem pela frente o Goiás - primeiro em Goiânia, depois no Paraná, enquanto que o Sampaio Corrêa enfrenta a Ponte Preta, inicialmente em Campinas (SP) e depois em São Luís. O time do Maranhão eliminou o Paraná, vencendo em casa por 1 a 0 - com gol de Uilliam, de pênalti, no segundo tempo.

Confira os confrontos da 3.ª fase da Copa do Brasil*:

Náutico-PE x Cuiabá-MT

Bragantino-SP x Vitória-BA

Internacional-RS x Cianorte-PR

Atlético-PR x Ceará-CE

Figueirense-SC x Atlético-MG

São Paulo-SP x CRB-AL

Goiás-GO x Coritiba-PR

Fluminense-RJ x Avaí-SC

Ponte Preta-SP x Sampaio Corrêa-MA

Ferroviário-CE x Vila Nova-GO