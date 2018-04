Coritiba é tetra paranaense; Vitória faz 7 a 3 no Bahia

CURITIBA - O domingo foi de decisões pelos estaduais no Brasil. Enquanto boa parte dos campeonatos tiveram as primeiras partidas das finais sendo disputadas, no Paraná o Coritiba venceu o jogo de volta diante do Atlético-PR por 3 a 1 e faturou o título. Foi a quarta conquista consecutiva da equipe e a 37.ª no total.

O herói da conquista foi o meia Alex, que marcou duas vezes e garantiu a virada ao Coritiba, que saiu perdendo em falha do goleiro Vanderlei no início do jogo. Com o título praticamente conquistado, Geraldo deixou sua marca nos acréscimos da segunda etapa.

Depois do 2 a 2 no primeiro jogo, o Atlético-PR foi para cima neste domingo e marcou logo aos cinco minutos, com Hernani, em chute de longe. Alex, de fora da área e após rebote do goleiro, marcou duas vezes para virar ainda no primeiro tempo. No fim, Geraldo recebeu de Deivid, bateu e contou com desvio para selar o placar.

BAIANO

Se o Coritiba faturou o tetra, o Vitória praticamente garantiu o título baiano depois de aplicar nova goleada no Bahia. Na Fonte Nova, a equipe conseguiu o histórico resultado de 7 a 3 e só não será campeã se for derrotada por cinco gols de diferença no jogo de volta, domingo que vem, no Barradão.

Se na primeira fase havia vencido o maior rival por 5 a 1, neste domingo a facilidade para chegar aos gols foi ainda maior. O principal nome da goleada foi o atacante Dinei, autor de quatro gols. Maxi Biancucchi também se destacou e marcou uma vez. Os outros gols foram de Gabriel Paulista e Fabrício.

PERNAMBUCANO

Outro campeão definido neste domingo foi o Santa Cruz, que chegou ao tri pernambucano vencendo o rival Sport e calando a Ilha do Retiro. Depois de vencer na ida por 1 a 0, a equipe do técnico Marcelo Martelotte voltou a bater o adversário, mesmo fora de casa, por 2 a 0, e ficou com o título. Flávio Caça-Rato e Sandro Manoel marcaram os gols e foram os heróis.

OUTROS ESTADUAIS

No Campeonato Goiano, Atlético-GO e Goiás fizeram um jogo morno e não saíram do empate por 0 a 0 na primeira partida da decisão. Também empatada acabou a primeira final do Campeonato Capixaba, entre Desportiva Ferroviária e Aracruz: 1 a 1. Já em Santa Catarina, o Criciúma bateu o Chapecoense por 2 a 0 e conseguiu vantagem para a partida de volta.