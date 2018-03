Coritiba e Vasco empatam em Curitiba Coritiba e Vasco da Gama empataram por 1 a 1 neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR) e continuam nas posições intermediárias da tabela do Campeonato Brasileiro. O Vasco saiu na frente com um gol de Wellington Paulo, aos 44 minutos do primeiro tempo, mas Lima empatou aos 37 do segundo tempo. O time da casa tentava sua reação no torneio, mas não conseguiu furar o bloqueio armado pelos vascaínos. Jogando sem o meia Marcelinho, que ainda se recupera de contusão, o Vasco atuou fechado na defesa, esperando o Coritiba em seu campo e partindo para os contra-ataques. Por conta dissso, a primeira etapa foi marcada por jogadas concentradas no meio de campo. Apesar de congestionada a entrada da área vascaína, o meia Williams conseguiu encontrar espaços e exigiu trabalho do goleiro Fábio. Primeiro num chute forte aos 25 minutos e depois numa cabeçada, aos 37. Apesar de não ter o domício da partida, o Vasco marcou seu gol aos 44 minutos, após um cruzamento de Marques que encontrou o zagueiro Wellington Paulo livre para cabecear. No segundo tempo, o Coritiba avançou sua marcação e pressionou o Vasco em seu campo. Aos 37 minutos, porém, o atacante Lima, que começava a ser vaiado pela torcida, recebeu um cruzamento de Roberto Brum e cabeceou sem chance para Fábio. O Vasco ainda teve uma chance de marcar, aos 41, com Eli Tadeu, mas a bola parou nas mãos do goleiro Vizotto. Ficha Técnica: Coritiba 1 x 1 Vasco da Gama. Gols: Wellington Paulo (44 do 1º.) e Lima (37 do 2º) Coritiba: Vizotto; Maurinho (Helinho), Odvan (Souza), Edinho Baiano e Adriano; Reginaldo Nascimento, Roberto Brum, Willians e Lima; Marco Brito (Marcel) e Edu Sales. Técnico: Paulo Bonamigo. Vasco da Gama Fábio; Russo, Wescley, Wellington Paulo e Wellington Monteiro; Da Silva, Rodrigo Souto (Correia), Cadu e Danilo (Léo Lima); Marques e Anderson (Eli Tadeu). Técnico: Antônio Lopes/. Árbitro: Cleber Wellington Abade. Cartões: Amarelo - Souza, Léo Lima, Wellington Paulo e Reginaldo Nascimento Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.