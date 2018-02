Coritiba em vantagem contra Londrina O primeiro semifinalista do Campeonato Paranaense será conhecido neste sábado, com o jogo entre Coritiba e Londrina, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. O Coritiba tem a vantagem do empate por ter terminado a fase classificatória em primeiro lugar. Na primeira partida, em Londrina, houve empate por 1 a 1. O Coritiba tem dois desfalques para a partida. O zagueiro Edinho Baiano fraturou a clavícula esquerda, enquanto o lateral Adriano viajou com a seleção brasileira Sub-20. Em seus lugares entram Juninho e Ricardo, jogadores formados no próprio clube. "É um momento de decisão, que exige superação", disse o técnico Paulo Bonamigo. "Essa é a palavra de ordem." Confiando na força da torcida, a diretoria do Coritiba baixou o preço do ingresso da arquibancada para R$ 10,00. Ao Londrina só resta vencer para continuar com chance de repetir o título estadual conquistado em 1992. O técnico Roberto Fernandes tem apenas um problema. O meia Márcio Alan sente dores musculares e corre o risco de ficar fora da partida. "Jamais vou prejudicar o grupo", disse o jogador, sobre a possibilidade de atuar sem estar em totais condições. Caso ele fique fora, pode ser substituído pelo atacante Zaltron, com Marcelo Silva sendo recuado para o meio.