Coritiba empata com Engenheiro Beltrão O Coritiba portou-se mal técnica e taticamente na partida deste sábado no Estádio João Cavalcante de Menezes, em Engenheiro Beltrão, e não confirmou o favoritismo que tinha sobre o adversário. O empate por 1 a 1 com o Engenheiro Beltrão poderá custar a liderança do Grupo A do Campeonato Paranaense. Se o Cianorte vencer o Rio Branco por diferença de mais de dois gols, na partida deste domingo, ultrapassará o Coritiba no saldo de gols. O Beltrão, por seu lado, pode amargar a lanterna do grupo, com 6 pontos, se o União Bandeirante vencer a Adap. O Coritiba entrou muito mal na partida, errando passes e procurando fazer as jogadas apenas pela lateral direita, o que logo foi anulado pelo técnico do Engenheiro Beltrão, Milton do Ó. Sem sofrer pressão, o Beltrão foi crescendo e forçando na marcação, não dando condições de finalização para o adversário. Tanto que o goleiro Júnior não precisou fazer nenhuma defesa mais difícil. O mesmo acontecia do outro lado. O goleiro Fernando apenas assistia à partida. Mas, aos 31 minutos, foi vencido por Claudinho na cobrança de um pênalti cometido por Jackson. O segundo tempo começou truncado do mesmo modo que tinha terminado a primeira etapa. Por isso um gol somente sairia em jogada de bola parada. Foi o que aconteceu aos 6 minutos, quando Luiz Carlos recebeu a bola do escanteio dentro da área e somente tocou para o gol. Após isso apenas o Beltrão deu algumas estocadas no ataque, mas mostrou deficiência nas conclusões.