Coritiba empata com Flu e cai com briga generalizada

O Coritiba empatou por 1 a 1 com o Fluminense e está rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado teve um desfecho ainda pior: os torcedores invadiram o campo e agrediram policiais e o árbitro da partida. A briga generalizada no Estádio Couto Pereira precisou da intervenção até de um helicóptero para levar os feridos aos hospitais da região. Ainda não há estimativa de feridos.

Já pelo lado do Fluminense, o time conseguiu o que parecia impossível, depois de ficar 27 rodadas seguidas na zona de rebaixamento. Para irritar o adversário e tentar ter alguma vantagem por saber os outros resultados da rodada, o Fluminense adotou a velha tática de atrasar sua entrada em campo. Assim, a partida começou cerca de 10 minutos depois do que estava programado. Mesmo assim, o Coritiba começou melhor, pressionando.

Logo no primeiro minuto, Renatinho chegou com perigo ao gol do Fluminense, aproveitando a sobra de uma disputa entre o atacante Ariel e goleiro Rafael. Na sequência, Renatinho fez outra boa jogada pela esquerda e só foi parado com falta na entrada da área. Na cobrança, Marcos Aurélio mandou raspando na trave.

O Fluminense também levava perigo, como aconteceu no lance em que Fred desviou e o zagueiro Jéci tirou a bola em cima da linha. Assim, o time carioca acabou abrindo o placar aos 27 minutos. Em cobrança de falta, Fred rolou para Marquinho, que chutou no canto esquerdo do goleiro Vanderlei: 1 a 0.

Precisando da vitória, o Coritiba foi com tudo para o ataque. E conseguiu empatar aos 35 minutos, quando o zagueiro Pereira desviou de cabeça a cobrança de falta de Marcelinho Paraíba. Aquele placar salvava os dois times, pois o Botafogo estava empatando com o Palmeiras naquele momento.

No segundo tempo, porém, o Botafogo chegou a abrir 2 a 0 sobre o Palmeiras - o jogo no Engenhão terminou 2 a 1 -, obrigando que o Coritiba vencesse para conseguir escapar do rebaixamento. Mas o desespero tomou conta do time paranaense, que não soube furar o bloqueio defensivo do Fluminense no Couto Pereira.