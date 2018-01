Coritiba empata com o Figueirense O Coritiba empatou com o Figueirense por 2 a 2 neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, depois de estar vencendo a partida por 2 a 0 . Liedson marcou os dois gols do alviverde, aos 5 e 47 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, Selmir, aos 15, e Doriva, aos 26, empataram para o time catarinense. O time da casa foi superior durante o primeiro tempo, quando marcou seus gols e dominou a partida com boas jogadas do ala Badé. No segundo tempo, a equipe não repetiu o bom futebol e permitiu a reação do Figueirense. O técnico Cabralzinho colocou seu time mais à frente e pressionou o Coritiba em seu campo. Com o resultado, o Coritiba ficou em quarto lugar, com 13 pontos, e Liedson, com 7 gols, assumiu a artilharia do torneio. Já o Paraná Club foi a Tubarão e perdeu para o time local por 2 a 0. Os gols foram de Émerson, contra, e Aldo, no segundo tempo.