Coritiba empata com União Bandeirantes Na disputa entre o líder (Coritiba) e o último colocado (União Bandeirantes) do Grupo A do Campeonato Paranaense, nenhum time conseguiu marcar e o empate por 0 a 0, em Bandeirantes, no norte do Paraná, foi o resultado mais justo para um jogo sonolento. O Coritiba até que tentou apertar no segundo tempo, mas o União Bandeirante soube conter as estocadas do adversário. Mesmo assim, faltando duas rodadas para o término da fase classificatória, apenas o Coritiba, com 25 pontos, garantiu a participação na próxima fase. O União conseguiu apenas deixar a lanterna, ocupando a 7ª colocação, com 10 pontos. Nos outros jogos desse grupo, a Adap (3º colocado, com 18 pontos) perdeu para o Roma (4º, com 18 pontos) por 2 a 1 e o Cianorte (2º, com 20 pontos) venceu o Engenheiro Beltrão (8º, com 9 pontos) pelo mesmo placar. No sábado, o Paraná Clube (5º, com 15 pontos) havia vencido o Rio Branco (6º, com 14 pontos). No Grupo B, o Iraty assumiu a liderança, com 22 pontos, ao vencer o Francisco Beltrão (3º, com 18 pontos) por 4 a 2. O Império continua na lanterna, com 6 pontos, após perder por 2 a 0 para o Paranavaí (5º, com 16 pontos), enquanto Malutrom (6º, com 13 pontos) empatou com o Nacional (7º, com 13 pontos). Atlético (2º lugar, com 22 pontos) joga contra o Londrina (4º, com 16 pontos) na quarta-feira.