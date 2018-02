Coritiba empata e mantém vantagem O Coritiba precisou da sorte para manter sua vantagem na semifinal do Campeonato Paranaense. A equipe empatou neste sábado, por 1 a 1, contra o Londrina, no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, com um gol do zagueiro Fabrício, aos 45 minutos do segundo tempo. Com este resultado, o time precisa de outro empate na próxima partida, em Curitiba, para chegar à final do torneio. O gol do Londrina foi marcado aos dez minutos da segunda etapa com Márcio Santos. O time da casa jogou no ataque desde o início, mas seus atacantes perderam várias oportunidades. O técnico do Coritiba, Paulo Bonamigo, armou sua equipe no contra-ataque e Marcel, aos 23 e Roberto Brum aos 25 minutos desperdiçaram duas chances na frente do gol. No segundo tempo, o Londrina abriu o placar logo aos dez minutos com Márcio Santos. O time não soube segurar o resultado e no final Fabrício subiu mais que a zaga londrinense e completou de cabeça uma cobrança de falta do meia Tcheco. Na outra partida da rodada, em Prudentópolis, o time local empatou por 2 a 2 com o Paranavaí e agora precisa vencer fora de casa para chegar à final.