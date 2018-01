Coritiba empata e vai disputar a final Pelo segundo ano consecutivo a dupla Coritiba e Atlético-PR fará a final do Campeonato Paranaense. Em um jogo com quatro expulsões e pênalti perdido, o Coritiba teve dificuldades para empatar por 1 a 1 com o Iraty neste domingo (3), no estádio Pinheirão, em Curitiba, ganhar a vaga para a final contra o seu maior rival e manter o sonho do tricampeonato. A primeira partida acontece no próximo domingo (10), no estádio Pinheirão. O Coritiba abriu o placar com Flávio, aos 16 minutos do primeiro tempo, ao completar de cabeça um escanteio, e Renaldo, aos 46, empatou para o time do interior em cobrança de falta. Aos 43, Tiago havia cobrado um pênalti, defendido pelo goleiro Fernando. A partida foi bastante movimentada e em alguns momentos muito violenta, com entradas duras de ambos os lados. O árbitro Evandro Rogério Roman expulsou Elton e Nilson, além do técnico Gilberto Pereira, do Iraty, e Vital e Flávio, do Coritiba. As expulsões irritaram o técnico Antônio Lopes, que contestou a arbitragem. "Ele não deu pênalti a nosso favor", reclamou. O goleiro Fernando preferiu comemorar. "O time mereceu a classificação pela determinação que mostrou dentro de campo. Agora vamos nos concentrar para as partidas finais", disse.