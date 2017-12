Coritiba enfrenta invencibilidade rival O Coritiba testa neste domingo, às 16 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, a liderança do Atlético-PR na Chave Sul do Campeonato Paranaense. O rubro-negro tem três pontos a mais que seu rival e está invicto na competição. Apesar da boa campanha, o técnico Mário Sérgio, do Atlético, descarta qualquer favoritismo para esse clássico. "Será uma partida muito difícil, mas nossos atletas têm um respeito pela torcida e tentarão a vitória nessa partida", disse. A rodada terá os seguintes jogos: Maringá x Londrina, União x Adap, Roma x Nacional e Cianorte x Paranavaí.