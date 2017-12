Coritiba enfrenta o Inter sem Rafinha O Coritiba joga neste domingo contra o Internacional, às 16 horas, no Estádio Beira-Rio, sem o lateral-direito Rafinha, principal revelação do time nos últimos anos. O jogador teve os direitos federativos vendidos para o Schalke 04, da Alemanha, por cerca de R$ 14,5 milhões. Com a ausência de Rafinha, o meia Jackson volta a ser improvisado na lateral. "O importante é entrar em qualquer posição que o treinador escolher e não decepcionar", afirmou. Em razão de suspensões, o meia Capixaba será substituído por Silas, enquanto os zagueiros Flávio e Reginaldo Nascimento dão lugar a Alexandre Luz e Allan. Depois de marcar um gol em sua estréia contra o São Caetano, o atacante Renaldo espera deixar a marca novamente. "Contra os clubes de Porto Alegre sempre dei sorte de fazer gol, mas cada jogo e cada campeonato são diferentes", ponderou.