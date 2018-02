Coritiba enfrenta o Iraty e faz contas para classificação Faltando três rodadas para o fim da primeira fase do Campeonato Paranaense, que vai definir os oito times que continuam na disputa do título estadual, seis equipes entram em campo neste sábado com a vontade de vencer e com a calculadora nas mãos. No Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba recebe o Iraty, às 16 horas. Na 7.ª colocação, com 19 pontos, uma vitória pode colocar o time coxa-branca próximo da classificação. No entanto, uma derrota fará com que o Iraty, na 9.ª posição, com 16 pontos, o ultrapasse pelo saldo de gols. O Coritiba, que venceu o Londrina, quarta-feira, com um gol aos 48 minutos do segundo tempo, quando o adversário estava com três jogadores a menos, terá como novidade o goleiro Artur. O jogador defendeu o clube no ano passado, mas não teve o contrato renovado. Agora foi chamado de volta para dar mais tranqüilidade na retaguarda. O Iraty chega animado a Curitiba. Na quarta-feira, segurou o líder invicto Adap Galo, jogando fora de casa, e conseguiu somar mais um ponto na tabela. No mesmo horário, em Cascavel, no oeste do Estado, o time da casa, que está na 10.ª colocação, com 15 pontos, pode subir uma posição e se aproximar mais dos oito primeiros, caso vença o J. Malucelli, em 6.º, com 19 pontos. Em um dos coletivos, os jogadores chegaram a discutir, o que agradou o técnico Val de Mello, que quer o mesmo espírito guerreiro na partida. Mas terá pela frente um time disposto a dar um salto e ficar muito próximo da classificação. Às 20h30, o Iguaçu, na 12.ª colocação, com 14 pontos, pode descartar de vez o rebaixamento se vencer, em União da Vitória, no sul do Estado, a Portuguesa Londrinense, que está em 14.º lugar, com 9, e no desespero para não voltar à segunda divisão.