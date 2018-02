Coritiba entra em campo de técnico novo no Paranaense O Coritiba entra em campo neste domingo, às 16 horas, contra o J. Malucelli, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com um reforço fora de campo. Após a demissão de Gilberto Pereira, a equipe da capital do Estado promoverá a estréia do técnico Guilherme Macuglia, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe curitibana tem apenas um ponto em duas rodadas e precisa vencer para não se distanciar dos demais. No entanto, o técnico deverá estrear com pelo menos duas alterações. Juninho, expulso, e Túlio, contundido, são os principais desfalques. "Só peço um pouco de paciência para os torcedores, a diretoria, mas vou trabalhar cobrando bastante dos atletas", disse. O Coritiba deve jogar com Café; Oséia, Henrique e Douglas; China, Leandro, Marcos Mendes, Igor e Carlão; Hugo e Anderson Gomes. O Atlético Paranaense também precisa vencer. O time não sente o sabor de uma vitória há dez partidas, contando o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. Na última quarta-feira, perdeu em casa para o Rio Branco, e mais uma vez a torcida vaiou o time. O técnico Ivo Secchi sabe que um novo tropeço diante do Iraty vai colocar em dúvida seu trabalho. O mais provável time para domingo é Vinícius; Douglas, Alex e Erandir; Rogerinho, Chico, Wellington, Evandro e Rodrigo; Rodrigão e Jônatas. Confira os jogos da rodada do Paranaense: 16h - Coritiba x J. Malucelli 16h - Iraty x Atlético-PR 16h - Cianorte x Iguaçu 16h - Rio Branco x Cascavel 16h - Roma x Portuguesa 16h - Engenheiro Beltrão x Londrina 18h30 - Paranavaí x Adap