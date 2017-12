Coritiba espera encostar no líder amanhã O Coritiba espera dar um pulo na tabela de classificação passando do quinto para o terceiro lugar e ao mesmo tempo segurar o Cruzeiro na partida de amanhã, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Mas, derrotado na primeira partida em Curitiba, o time sabe que encontrará dificuldades, principalmente em razão da boa fase do meia Alex, que será marcado de perto por Willians, substituto do suspenso Roberto Brum. "Entre nossos atletas é o que tem as melhores características para tentar parar o Alex", diz o técnico Paulo Bonamigo. O meia Lima deve fazer do jogo de amanhã uma vitrine, pois estaria sendo pretendido pelo Cruzeiro. "É o jogo da minha vida", admite. "Vamos precisar nos doar bastante, sem descuidar em nenhum momento, pois qualquer detalhe vai definir a partida." A dúvida que o técnico deve carregar até momentos antes de iniciar a partida é sobre a entrada do meia Tcheco, que viajou sentindo dores musculares. Caso ele não possa ser aproveitado, Jackson volta a atuar no meio e Maurinho entra na ala direita.