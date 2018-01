Coritiba espera surpreender o São Caetano Igualado em pontos com o São Caetano e sabendo que o técnico Mário Sérgio arma sua equipe de acordo com o adversário, o Coritiba espera que o diferencial para a partida de amanhã, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, venha das arquibancadas. "Quem manda no Couto Pereira é o Coritiba", avisa o meia Jackson. Ele pode ser uma das armas do técnico Paulo Bonamigo para despistar a atenção de Mário Sérgio, pois pode atuar tanto pelo meio quanto pela ala direita. Bonamigo reconhece a qualidade do adversário, mas espera que seu time dê uma resposta em campo. "É preciso ter um aproveitamento melhor porque é adversário direto, um jogo de seis pontos", diz. Apesar de o lateral-direito Ceará estar recuperado de uma lesão que o deixou três meses fora dos campos, o técnico deve manter o mesmo esquema de jogo das últimas rodadas, com Jackson escalado como ala. Com isso, ele mantém três jogadores de ataque: Lima, Marcel e Edu Salles. A única novidade é o retorno do zagueiro Odvan, que entra no lugar de Danilo, que está gripado.