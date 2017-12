Coritiba estréia na zona do perigo A quatro rodadas do término do Campeonato Brasileiro, a luta para escapar do rebaixamento continua acirrada. Os jogos do fim de semana incluíram um novo nome entre as piores do torneio. Com a derrota em casa (Estádio Couto Pereira), por 1 a 0, para o Corinthians, o Coritiba passou a ocupar, pela primeira vez, a tão temida zona do descenso, ao lado de Paysandu, Brasiliense e Atlético-MG , este, há muitas rodadas nessa situação. O Atlético vive mesmo um momento delicado. Ganhou apenas 37 pontos. E, segundo o matemático Tristão Garcia, são de 96% as possibilidades de o clube mineiro cair para a Série B. Das 38 partidas disputadas, a equipe hoje comandada por Lori Sandri venceu apenas dez e empatou sete. O que mais chama a atenção, porém, é o número de derrotas, 21, o que corresponde a um turno inteiro do Brasileirão. Pouco para um clube que foi o primeiro campeão brasileiro (1971). Para piorar, o que vem pela frente não é nada animador. Na quinta-feira vai a Volta Redonda enfrentar o Fluminense, que luta pela reabilitação (perdeu para o Vasco, 2 a 0) e para garantir uma vaga na Libertadores de 2006. Depois, pega, pela ordem, Coritiba e Vasco, em casa, e Juventude, fora. O Brasiliense também não terá vida fácil. Penúltimo colocado com 38 pontos, joga quarta-feira no Estádio Beira-Rio contra o Internacional, que ainda luta pelo título. As possibilidades de rebaixamento também são grandes, 95%, e o técnico Márcio Bittencourt terá muito trabalho para tentar manter a equipe na elite do futebol brasileiro. Sem o mesmo desempenho de outros campeonatos jogando em Belém (em 19 jogos, perdeu 8), o Paysandu é o clube com mais derrotas: (22). Nem Carlos Alberto Torres, que começou bem no comando do time (três vitórias seguidas), tem conseguido dar jeito no ?Papão?. A derrota em casa para o Atlético-MG (2 a 0), sábado, praticamente selou o rebaixamento dos paraenses, que têm apenas 7% de possibilidades de permanecer na Série A. Pela primeira vez entre os quatro piores, o Coritiba chega com força para cair. Com 48% de possibilidades de rebaixamento e 42 pontos (19ª posição), joga contra a Ponte Preta, em casa, quarta-feira, e ainda tem Atlético-MG e São Caetano, fora, e encerra a participação no Campeonato Brasileiro contra o Internacional, no Paraná. Com menos riscos estão Figueirense (24%), São Caetano (26%), Flamengo (15%) e Ponte Preta e Vasco (1%).