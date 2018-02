Coritiba estréia treinador no Rio O maior reforço do Coritiba para a partida contra o Flamengo, nesta segunda-feira, estará no banco. Márcio Araújo assumiu o time na sexta-feira, acompanhou a delegação para Porto Alegre e viu, dos camarotes do estádio Beira-Rio, a derrota para o Internacional por 3 a 2. Depois de procurar alguns nomes e receber a negativa de Levir Culpi, a diretoria do clube paranaense acertou com Márcio Araújo. O técnico encara um desafio: recuperar a equipe paranaense, que acumula sete derrotas nos últimos sete jogos. O Coritiba enfrenta o Flamengo como se fosse uma decisão, pois se o clube carioca vencer chega aos mesmos 38 pontos dos paranaenses, que ficam mais próximos da zona de rebaixamento.