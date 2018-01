Coritiba faz 1 a 0 no Internacional O Coritiba faz 1 a 0 no Internacional, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Alcimar, em cobrança de pênalti, marcou o gol do time paranaense aos três minutos do primeiro tempo. Em Goiânia, Corinthians e Goiás estão empatando em 0 a 0. Esses resultados estão dando o título ao Corinthians.