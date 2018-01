Coritiba faz 2 a 0 e elimina o CFZ O Coritiba não encontrou dificuldades para vencer o CFZ-DF por 2 a 0, nesta quarta-feira à noite, em Planaltina. Com isso, a equipe paranaense eliminou a partida de volta e já passou para a próxima fase da Copa do Brasil. Sem 6 titulares, o CFZ optou por jogar na defesa, sem levar perigo ao adversário. O Coritiba se aproveitou disso e Marquinhos, um dos destaques do time, lançou Negreiros, que abriu o placar aos 18 minutos. No segundo tempo, o Coritiba se acomodou. Mas, aos 45 minutos, Márcio Egídio aproveitou a cobrança de escanteio e fez 2 a 0.