Coritiba faz acordo para sediar jogos na Vila Capanema Em uma reunião nesta quinta-feira, o Coritiba definiu um acordo com o rival Paraná para sediar seus jogos no Campeonato Paranaense. O Estádio Couto Pereira, do Coritiba, está interditado pela CBF por causa da confusão ocorrida no último jogo do Brasileirão do ano passado.