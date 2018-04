Coritiba festeja acesso, mas quer manter foco na Série B

A festa dos jogadores e dos mais de 32 mil torcedores que compareceram ao Estádio Couto Pereira, em Curitiba, na terça-feira, para apoiar o time na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa, já é passado. Pelo menos essa é a intenção do técnico René Simões, que, já no vestiário, tratou de trazer de novo ao chão os pés dos jogadores. Afinal, após o acesso à Série A, conseguido dia 3, com o empate por 2 a 2 com o Vitória, a meta é o título da Série B, que poderia ter vindo na terça, se o Ipatinga não tivesse vencido o Marília. "Não temos tempo para comemorar porque estamos concentrados", acentuou. O ritmo das arquibancadas, que gritava "É campeão", não tinha como não contagiar os jogadores, que fizeram o tradicional gesto de se abraçar e pular junto com os torcedores. Na tarde desta quarta, não houve dança. Todos voltaram ao trabalho. Quem jogou menos de um tempo foi para o campo para atividades táticas e técnicas, enquanto os outros fizeram trabalhos de recuperação para os músculos. À noite, ninguém escapou e os jogadores já iniciaram a concentração para a partida contra o Marília, marcada para sexta-feira, no mesmo estádio. E, neste jogo, torcedores e jogadores acreditam que a comemoração será completa, com mais uma vitória. Mas até mesmo uma derrota pode dar o título, desde que o Ipatinga não vença. "É difícil a gente perder esse título, mas precisamos estar concentrados e pensar no Marília", enfatizou Simões. "Vamos trabalhar com seriedade para não dar bobeira."