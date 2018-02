Coritiba fica a um empate do título O Coritiba está próximo do título de campeão paranaense. O time empatou por 2 a 2 com o Paranavaí, no sábado, fora de casa, na primeira partida decisão. Pepo e Lima marcaram para o Coritiba no primeiro tempo e Neizinho e Maurício igualaram para o Paranavaí, na segunda etapa. O alviverde dominou todo o primeiro tempo e aos 25 minutos Pepo abriu o placar após chutar forte, a bola bater na trave e nas costas do goleiro Vilson antes de entrar. O jogo seguiu fácil para o Coritiba e aos 37, Lima chutou de dentro da grande área para marcar o segundo gol do alviverde. No segundo tempo, o Paranavaí lembrou que estava em uma final de campeonato e resolveu atacar. A tática deu certo e logo no primeiro minuto Maurício marcou de cabeça após uma cobrança de escanteio. O time da casa acreditou mais e aos dez minutos uma falha coletiva da defesa do Coritiba permitiu o empate com Neizinho, que chutou sem marcação dentro da pequena área para empatar. As duas equipes voltam a jogar no próximo final de semana, em Curitiba, e um novo empate dá o título ao time da capital. Ficha Técnica Paranavaí: Vilson; Daniel, Rodrigo, Vanderlei e Maurício; Márcio, Gian, Edílson (Nelmo) e Pereira; Neizinho e Aléssio (Alessandro). Técnico: Itamar Bernardes Coritiba - Fernando; Ceará, Danilo, Juninho e Ricardo; Willians, Roberto Brum, Pepo e Tcheco; Lima (Fávaro) e Marcel (Marco Brito). Técnico: Paulo Bonamigo Gols: Pepo (25 do 1º), Lima (37 do 1º), Maurício (1 do 2º) e Neizinho (10 do 2º) Árbitro: Cleivaldo Bernardo Cartão Amarelo: Willians, Danilo, Márcio e Roberto Brum Local: Estádio Waldemiro Vagner, em Paranavaí.