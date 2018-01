Coritiba ganha clássico contra Paraná O Coritiba se reabilitou no Campeonato Paranaense e venceu o Paraná Clube por 1 a 0, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba, no primeiro clássico regional da competição. O gol foi marcado por Roberto Brum, de pênalti, aos sete minutos do segundo tempo. Coritiba e Paraná estrearam com derrotas no campeonato e jogavam pressionados por suas torcidas. Mesmo assim, o jogo foi fraco, com as duas equipes mostrando falta de entrosamento e preocupação excessiva com a defesa. No início do segundo tempo, o atacante Bruno, revelado na Copa São Paulo de Juniores, aproveitou uma indecisão do zagueiro Gelson Baresi e do goleiro Flávio, roubou a bola e foi derrubado dentro da área. Aos 7 minutos, Roberto Brum cobrou o pênalti e fez 1 a 0. O gol deixou o Paraná mais ligado na partida e, a partir daí, foi com tudo em busca do empate, mas de forma desorganizada. A equipe ainda teve a chance de empatar aos 47 minutos, com William, mas seu chute bateu na trave. No final, o Paraná, que está na lanterna, saiu de campo vaiado por sua torcida. Os outros resultados do Paranaense foram: Atlético 4 x 0 Francisco Beltrão (sábado), Prudentópolis 0 x 1 Malutrom, Londrina 3 x 2 União Bandeirante, Cianorte 3 x 1 Maringá, Nacional 1 x 2 Paranavaí, Iraty 1 x 1 Rio Branco e Adap 4 x 3 Roma.