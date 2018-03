Coritiba ganha clássico paranaense O Coritiba precisou suar bastante para virar o jogo, mas venceu o clássico contra o Paraná por 2 a 1, neste domingo à tarde, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Agora, o Coritiba está com 10 pontos no Campeonato Brasileiro, enquanto o Paraná segue com 11. O Paraná, como tem acontecido na maioria das partidas, jogou bem apenas o primeiro tempo, mas desta vez não conseguiu fazer um placar mais largo e foi surpreendido pelos atacantes que entraram no segundo tempo no time do Coritiba. Como já era previsto em um clássico regional, em que os dois times se conhecem, os criadores de jogadas - Caio pelo Paraná e Jackson pelo Coritiba - entraram em campo com marcadores em cima, não dando qualquer espaço de jogo. Mesmo assim, os lances de área eram constantes, obrigando os zagueiros a trabalharem bastante. Na procura de espaço para jogar, o Paraná foi mais esperto, com Fernandinho recuando e puxando as jogadas de ataque. A estratégia deu certo e, aos 31 minutos, Cristiano Ávalos recebeu livre para abrir o placar. O Coritiba se desestruturou defensivamente com a desvantagem, permitindo que o Paraná dominasse a partida. Os jogadores dos dois times voltaram muito nervosos para o segundo tempo e alguns lances mais ríspidos agitaram o clássico. A entrada de Edu Salles no ataque do Coritiba, no lugar do lateral Maurinho, que fazia sua estréia, mudou o panorama do jogo. Foi exatamente Edu Salles quem marcou o gol de empate, aos 20 minutos, chutando quando entrava livre na área. O Coritiba continuou melhor e, aos 35, Marcel, que tinha acabado de entrar, fez 2 a 1 ao acertar uma cabeçada. Ficha técnica: Coritiba: Fernando; Maurinho (Edu Salles), Danilo, Edinho Baiano e Adriano; Reginaldo Nascimento, Willians, Tcheco e Jackson; Lima (Odvan) e Marco Brito (Marcel). Técnico: Paulo Bonamigo. Paraná: Flávio; Milton, Sandro Blum, Cristiano Ávalos e Fabinho; Goiano, Fernando Miguel (César Romero), Fernandinho (Émerson) e Marquinhos (Dennys); Caio e Renaldo. Técnico: Cuca. Gols: Cristiano Ávalos, aos 31 minutos do primeiro tempo; Edu Salles, aos 20, e Marcel, aos 35 do segundo. Juiz: Márcio Rezende de Freitas (MG). Cartão amarelo: Sandro Blum, Marquinhos, Danilo, Edu Salles e Tcheco. Cartão vermelho: Danilo. Renda e público: Não divulgados. Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.