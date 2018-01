Coritiba ganha da Ulbra e vai às oitavas da Copa do Brasil O Coritiba venceu a Ulbra-RO por 1 a 0, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira. O time da casa tinha a vantagem do empate, soube marcar um gol e administrar o resultado e agora jogará contra o Botafogo. O zagueiro Henrique, aos 18 minutos do primeiro tempo, marcou o único gol da partida. Apesar da pouca tradição, com dois anos de existência, o time da Ulbra entrou em campo com uma postura defensiva para forçar os contra-ataques, mas não contava com uma falta cobrada por Anderson Lima, que encontrou o zagueiro Henrique livre para marcar o gol. O trabalho do Coritiba foi facilitado no início do segundo tempo, quando o atacante Leandro foi expulso. Com um jogador a mais, o time da casa ficou mais à vontade, mas não conseguiu furar o bloqueio da Ulbra. Keirrison ainda teve uma chance de ampliar, aos 36 minutos, mas não acertou o chute. Para o lateral Douglas Silva, o time jogou bem e apesar de não ter feito uma boa exibição, conseguiu sua classificação. ?Não tivemos um bom rendimento, mas conseguimos fazer um resultado positivo, suficiente para nossa classificação?, disse.