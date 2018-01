Coritiba ganha do Vasco e afasta crise Em uma partida com dois gols do meio-de-campo Caio, o Coritiba venceu o Vasco da Gama neste domingo por 2 a 0, em Curitiba, e se livrou de um jejum de cinco partidas sem vitórias. Os gols de Caio aconteceram aos 26 e 29 minutos da etapa final e deixaram sua equipe com 38 pontos. O Vasco permanece com 33 e permanece próxima da zona de rebaixamento. O técnico Cuca, pressionado pela torcida por bons resultados, colocou sua equipe no sistema 3-5-2, que não mostrava resultado. Uma contusão do zagueiro Alan, porém, obrigou o retorno ao 4-4-2 e o time da casa passou a pressionar. Apesar disso, foi o Vasco, com Abedi aos 33 minutos, que esteve próximo do gol, mas desperdiçou a chance. Na segunda etapa, O Vasco iniciou melhor e Diego, aos cinco, cobrou falta na trave e Abedi, no minuto seguinte, chutou sem marcação, mas Douglas salvou. O Coritiba acordou e aos 26, em uma bonita troca de passes, Renaldo ajeitou para Caio chutar de fora da área sem chance de defesa para Roberto. Caio estava inspirado e, em um passe de Maia, saiu por trás da zaga e chutou forte no canto direito de Roberto. O gol desanimou os vascaínos, dirigidos por Edson Cegonha devido à suspensão de Renato Gaúcho. O goleiro Roberto lamentou a derrota. "O jogador deles foi muito feliz nos chutes e precisamos ter mais atenção". Para Caio, a vitória foi importante para resgatar a confiança. "Precisávamos desse resultado para dar mais confiança a todos e nossa torcida acreditar ainda mais", disse. Com relação à partida em que o Coritiba perdeu por 3 a 2 para o Internacional, que foi apitada pelo árbitro Edílson Pereira de Carvalho, preso por manipular resultados de jogos, o presidente do Coritiba, Giovani Gionédis disse que vai aguardar os próximos depoimentos. "Temos que analisar os depoimentos. Se ele falar que beneficiou o Inter, vamos tentar alguma medida, mas naquele jogo tivemos dois pênaltis a nosso favor que não foram marcados?, afirmou o dirigente.