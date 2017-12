Coritiba ganha e sonha com Sul-Americana O Coritiba volta a sonhar com uma vaga para a Copa Sul-Americana 2005. A equipe paranaense derrotou o Figueirense por 2 a 0 neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), e chegou aos 54 pontos, o mesmo número de pontos que a equipe catarinense, e ambos ocupam 11.ª e 12.ª posições na classificação. Os gols da partida foram marcados por Tuta, aos 19 e 40 minutos do segundo tempo. Embalado com a vitória sobre o São Paulo na última semana, o Figueirense tomou a iniciativa da partida, mas o seu ataque não correspondia. O Coritiba apertava a marcação e aos poucos equilibrava as ações, mesmo assim, não levava perigo ao gol do Figueirense. Na segunda etapa a partida ficou um pouco mais movimentada, e logo aos três minutos Adriano chutou com perigo e o goleiro Gustavo defendeu. Aos sete, Jucemar mandou uma cobrança de falta na trave. Depois disso, o jogo caiu tecnicamente. Aos 19 minutos o Coritiba abriu o placar, Tuta aproveitou um rebote da defesa, após Capixaba erra o chute. Com a vantagem no placar, a equipe da casa esperou o Figueirense em seu campo, mas o Alvinegro não mostrava força alguma. Aos 40 minutos Ricardinho lançou Tuta, que esperou a saída de Gustavo para fechar o placar. Segundo Dorival Júnior, o Figueirense não soube aproveitar as chances que teve na partida. "Criamos algumas oportunidades, mas o Coritiba soube se defender. Infelizmente não conseguimos um resultado melhor", disse.