Coritiba ganha por 3 a 2 em Criciúma Depois de marcar um gol aos 12 segundos de jogo, com o lateral Ceará, o Coritiba derrotou o Criciúma por 3 a 2, neste domingo, no estádio Heriberto Hulse. Foi o fim da série de seis vitórias seguidas do time catarinense, que seguem com 36 pontos no Campeonato Brasileiro. Além disso, perdeu a posição justamente para a equipe paranaense, que passou a ter 38 pontos. Apesar do gol logo no começo, o jogo foi truncado. E violento. O árbitro Romildo Correa distribuiu 12 cartões amarelos e um vermelho, mas não conseguiu evitar as faltas duras - Cametá e Paulo César saíram de campo, contundidos, ainda no primeiro tempo. No final do primeiro, aos 45 minutos, o Coritiba ainda conseguiu ampliar, com gol de Odvan após cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o Criciúma diminuiu com Paulo César Baier, cobrando pênalti aos 13 minutos. Mas o Coritiba marcou outro, também de pênalti, cobrado por Marcel aos 27. E, no terceiro pênalti do jogo, Baier bateu de novo e diminuiu para o time da casa. O Criciúma ainda pressionou bastante em busca do empate, mas o Coritiba conseguiu segurar o resultado.