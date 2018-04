Coritiba garante acesso e Ituano é rebaixado na Série B

O Coritiba é o primeiro clube a garantir o acesso para a Série A, em 2008. Mesmo empatando em casa com o Vitória, por 2 a 2, o time paranaense atingiu os 63 pontos e contou ainda com o tropeço do Criciúma, que perdeu em casa para o Santo André, por 2 a 0. Outra definição ocorrida no fechamento da 34.ª rodada foi o rebaixamento para a Série C do Ituano, que acabou goleado pelo Brasiliense, por 5 a 1. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Com o Estádio Couto Pereira lotado, com 35.664 torcedores, o Coritiba esteve duas vezes na frente no placar, mas não venceu o valente time baiano, que com 55 pontos está em terceiro lugar e também prestes a voltar à elite nacional. Fabinho e Túlio marcaram para o Coxa, enquanto Joãozinho fez os dois gols do Vitória. Este inesperado empate obrigou a torcida aguardar por cerca de uma hora o término do jogo em Santa Catarina. A derrota do Criciúma o deixou com 50 pontos, portanto, sem chances de superar o Coxa nas últimas quatro rodadas. O time paulista saiu da zona de rebaixamento, chegando aos 42 pontos e deixando o Santa Cruz para trás. Os gols foram marcados por Fábio Luís e Luciano Bebê, ambos no segundo tempo. Quem passou a brigar pelo acesso é o Fortaleza, quinto colocado, com 50 pontos, ao vencer por 2 a 0 o Barueri, que continua com 48 pontos. Dois times paulistas venceram em casa. Na esperança de ainda brigar pelo acesso, o Marília venceu em casa o Remo, por 2 a 1, de virada. O time de Marília está com 47 pontos, deixando o Remo com 32 pontos. O São Caetano se afastou da zona de perigo ao golear o CRB, por 4 a 0, chegando aos 46 pontos. O time alagoano ficou com os mesmos 44 pontos. O Santa Cruz voltou à zona de perigo ao ceder o empate para o Avaí, por 2 a 2, no Arruda. O time pernambucano tem 41 pontos, em 17.º, contra 43 pontos do time catarinense, em 15.º. Em situação ruim continua o Paulista que ficou, em casa, no empate sem gols com o Ceará. O time de Jundiaí tem 39 pontos e ocupa a 18.º posição, enquanto o Ceará, com 49 pontos, está em sétimo. O Ituano, lanterna, com 29 pontos, já caiu para a Série C ao ser goleado por 5 a 1 pelo Brasiliense, que chegou aos 46 pontos, depois de quebrar um jejum de nove rodadas sem vitória.