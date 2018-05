Coritiba garante ajuda para enfermeira ferida

O diretor do Coritiba e médico do Hospital Evangélico, de Curitiba, Jurandir Marcondes Ribas, disse nesta sexta-feira que o cirurgião plástico José Luiz Takaki, que é torcedor do Coritiba, fará gratuitamente as operações necessárias para que a enfermeira Tânia Regina da Silva, de 43 anos, tenha a melhor recuperação possível.

Depois do jogo do último domingo, a enfermeira foi atingida por uma bomba caseira atirada contra um ônibus, onde estava acompanhada da mãe. Acabou perdendo três dedos da mão direita, teve ferimentos no nariz e está com a audição comprometida.

Ele próprio passou a informação a Tânia, que está internada no Evangélico e reforçou que outros médicos ficarão à disposição da paciente para quaisquer outras necessidades. "O objetivo é auxiliar aqueles que, de alguma maneira, acabaram comprometidos nessa situação". Além disso, o departamento jurídico do clube dará a assistência que ela precisar no âmbito legal.

O coordenador de marketing do Coritiba, Roberto Pinto, anunciou que o clube está realizando ações com o intuito de arrecadar recursos que auxiliem no tratamento da enfermeira, que se formou há apenas dois anos. Ela cuida de pacientes de forma particular. Mesmo sem acompanhar futebol e estar a pelo menos 20 quilômetros do estádio Couto Pereira, foi uma das vítimas da barbárie que começou ainda no campo de jogo e se estendeu por vários pontos de Curitiba e da região metropolitana.