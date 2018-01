Coritiba: Gionedis é reeleito presidente O presidente do Coritiba, Giovani Gionedis, foi reeleito na noite desta segunda-feira para seu terceiro mandato à frente do Coritiba. Ele assume com a missão de reerguer o time, que acaba de cair para a Série B. Sua chapa venceu a liderada por José Antônio Fontoura, conhecido como Tico Fontoura, por apenas um voto de diferença (67 a 66).