Coritiba goleia e complica o Vitória O Coritiba demorou 43 rodadas para aplicar a sua primeira goleada no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, a equipe não teve dificuldade para vencer o Vitória por 5 a 1, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). O resultado manteve o time da casa em 13º lugar com 57 pontos, mas empurrou o Vitória para a 21º colocação, na zona de rebaixamento. Flávio abriu o placar aos 16 minutos de jogo e Tuta ampliou aos 30 do primeiro tempo. Na segunda etapa, Edílson descontou aos dois minutos, de pênalti, mas Tuta voltou a ampliar aos nove. Alemão aos 15 e Miranda aos 18, ambos de pênalti, fecharam o placar. O Coritiba dominou a partida desde o início e não teve problemas para abrir o placar com Flávio, aos 16 minutos de jogo, após um passe de Tuta. O centroavante ampliou aos 30 após driblar o goleiro Juninho. O único susto aplicado pelo Vitória aconteceu aos dois minutos da segunda etapa, quando Edílson, apagado na partida, marcou de pênalti. Logo em seguida, aos nove, Tuta ampliou. Aos 15, Alemão marcou o quarto gol na cobrança de um pênalti sofrido por Adriano. Jogando como se estivesse treinando, o Coritiba fechou o marcador aos 18 minutos, após cobrança de pênalti de Miranda.