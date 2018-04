Coritiba goleia e lidera o Paranaense; Atlético-PR perde

No litoral, o Coritiba mostrou eficiência nas oportunidades que criou e conseguiu abrir o placar aos 44 minutos, com Renatinho. Na volta do intervalo, aos cinco, Pereira ampliou e Rafinha marcou o terceiro gol aos 10 minutos. O time da casa ainda tentou reagir, com Marco Túlio, aos 16, mas não conseguiu descontar. Ariel ainda teve tempo para fechar o placar, aos 45 minutos.

Na Arena da Baixada, o Atlético mostrou que sente o desfalque do meia Paulo Baier, lesionado. O time da casa foi surpreendido pelo Operário e perdeu por 2 a 1, de virada. Dessa forma, a equipe atleticana segue sem vencer no campeonato, já que empatou na estreia.

O Atlético não conseguiu criar jogadas ofensivas, mas saiu na frente com um gol de Netinho, justamente o substituto de Paulo Baier, aos 43 minutos. No segundo tempo, porém, não aguentou a pressão do Operário e levou a virada no final. Com melhor condicionamento físico, o Operário empatou aos 36 minutos, com Davi Ceará, e virou o jogo, aos 44, com Lisa.

As outras partidas que completaram a rodada foram: Serrano 1 x 1 Corinthians, Cianorte 2 x 0 Nacional, Cascavel 2 x 1 Toledo e Paranavaí 3 x 1 Iraty.