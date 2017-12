Coritiba goleia Figueirense por 4 a 1 Com grande apoio dos torcedores, o Coritiba goleou o Figueirense por 4 a 1, nesta quinta-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba. E, depois dessa vitória, o time paranaense chegou aos mesmos 41 pontos da equipe catarinense no Campeonato Brasileiro. O Coritiba começou melhor o jogo, mas mostrava nervosismo pelos 8 jogos sem vitória e a ameaça de rebaixamento. As coisas só melhoraram para o time da casa aos 20 minutos, quando Edmundo foi expulso e deixou o Figueirense com um jogador a menos. Aí, aos 37 minutos, Jackson fez o primeiro gol do Coritiba. E o segundo saiu ainda no primeiro tempo, aos 45, com Capixaba. No segundo tempo, Renaldo ampliou para o Coritiba logo aos 4 minutos. E ele mesmo, aos 19, fez 4 a 0. O Figueirense ainda teve Bilu expulso, mas conseguiu fazer seu gol de honra com Bruno, cobrando pênalti aos 25.