Coritiba goleia o Joinville por 4 a 0 O Coritiba não encontrou dificuldades para vencer o Joinville, neste domingo, por 4 a 0, pela Copa Sul-Minas, no estádio Ernesto Sobrinho, em Joinville, sob um forte calor. O jogo marcou a estréia do meia Sérgio Manoel, que marcou o primeiro gol, logo aos três minutos, através da cobrança de um pênalti sofrido por Liedson. A equipe catarinense não mostrava organização em campo e logo em seguida sofreu o segundo gol, aos dez minutos, com Da Silva aproveitando um rebote do goleiro Marcão. Aos 45 minutos, Da Silva voltou a marcar, após lançamento de Sergio Manoel. O atacante dominou pela esquerda e chutou sem chances para o goleiro. No segundo tempo, o Joinville voltou mais ofensivo, mas duas bolas perigosas, de Luiz Gustavo e de Milton, pararam nas defesas do goleiro Welerson. Aos 10 minutos, o baixinho Liedson subiu mais que a zaga joinvilense e marcou o quarto gol do Coritiba, que ainda teve chances para ampliar o marcador, mas não aproveitou. Com a vitória, o alviverde subiu para o 5.º lugar com 17 pontos; e o Joinville permaneceu em 15.º com seis pontos.