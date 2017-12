Coritiba humilha Flamengo: 5 a 0 O Coritiba goleou o Flamengo por 5 a 0, neste domingo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, e permanece em quinto lugar, com 42 pontos. O Flamengo continua com 32 pontos e teve sua primeira derrota sob o comando de Oswaldo Oliveira. Os gols foram marcados por Marcel (2), Tcheco, Edu Sales e Roberto Brum. Desde o início do jogo ficou a impressão de que oFlamengo teria muito trabalho. Em 20 minutos, o Coritiba havia criado duas boas chances, com Odvan eEdu Sales, defendidas pelo goleiro Julio César. A vantagem do Coritiba se transformou em gol aos 25minutos, com Marcel, que escorou uma cobrança de falta de Tcheco. Aos 44, Fernando cometeu pênalti em Odvan e Tcheco cobrou para marcar o segundo gol. Oswaldo Oliveira trocou Edílson por Fernando Baiano, mas a mudança não surtiu nenhum efeito. O time esteve apático e Felipe, fortemente marcado, não apareceu na partida. Aos 10 minutos, Marcel marcou de falta o seu segundo gol. Aos 22, foi a vez de Edu Sales completar um passe de Marcel. Aos 27, Roberto Brum cobrou pênalti e marcou seu primeiro gol no campeonato. No final da partida, o técnico Paulo Bonamigo disse que sua equipe fez uma das melhores partidas em casa. ?O time atuou com um espírito guerreiro durante toda a partida e vamos continuar assim."