Coritiba joga ainda com esperança de ir à Libertadores Com 54 pontos, o Coritiba ainda espera conseguir uma das vagas para a Copa Libertadores de 2012 e é essa uma das motivações para o jogo deste domingo, às 17 horas, contra o Avaí, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. "A gente acredita que dá ainda, vamos procurar vencer esses dois jogos para continuar sonhando", disse o zagueiro Emerson. "Vai ser um jogo difícil, mesmo eles estando rebaixados, trata-se do Brasileiro. Então nós vamos fazer o nosso melhor para conquistar a vitória".