Coritiba joga contra o Flu em duelo direto contra descenso O Coritiba espera acabar com o jejum de vitórias que já se estende por oito partidas (sete no Campeonato Brasileiro e uma na Copa Sul-Americana) neste domingo contra o Fluminense, às 16 horas, no Maracanã, para começar a se afastar da zona de rebaixamento.