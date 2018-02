Coritiba joga de olho em 2005 Em posição intermediária na tabela, sem condições de classificação para a Copa Libertadores e sem o temor do rebaixamento, o Coritiba está mais preocupado em arrumar o time para a próxima temporada. Depois de confirmar a continuidade do técnico Antônio Lopes, apesar da discordância ostensiva das torcidas organizadas, o clube acertou esta semana a prorrogação do contrato do goleiro Fernando e trouxe o meia Marquinhos, que esteve no São Paulo no início do Brasileiro. No entanto, Fernando não poderá atuar neste domingo, às 16 horas, contra o Flamengo, no Rio de Janeiro, em razão de uma contusão muscular no braço. O lateral-esquerdo Adriano também foi vetado ao sentir uma fisgada no músculo da coxa direita. O zagueiro Reginaldo Nascimento, o volante Roberto Brum e o atacante Tuta também ficaram fora de treinamentos esta semana, mas todos têm grandes possibilidades de entrarem em campo. Douglas, Rafinha e Alemão pisam pela primeira vez no gramado do Maracanã.