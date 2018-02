Coritiba joga de olho em Paranaguá Na última rodada da fase classificatória do Campeonato Paranaense, o Paraná Clube ainda respira em busca de um lugar entre os oito que continuam disputando o título. Mas terá pela frente o Coritiba, já classificado, às 21h45, no Estádio Willie Davids, em Maringá, no norte do Estado. O Paraná precisa vencer e torcer para que o Roma perca para o Rio Branco, em Paranaguá. Cianorte e Adap enfrentam-se no mesmo horário, mas ambos já estão classificados. Engenheiro Beltrão e União Bandeirante, que está na última colocação, disputam uma vaga para continuar na primeira divisão. No outro grupo a disputa envolve mais equipes. Apenas Atlético e Iraty estão garantidos para a próxima fase. As outras duas vagas são disputadas pelo Londrina, que enfrenta o Iraty; pelo Francisco Beltrão, que enfrenta o Paranavaí, também concorrente; e pelo Nacional, que joga contra o Atlético. O outro jogo não interessa para nada. O Império, já rebaixado, joga contra o Malutrom, que também está fora da segunda fase. Com exceção deste jogo, que será às 16 horas, os outros começam às 20h30.