Coritiba joga para não entrar na zona da degola O Coritiba entra em campo neste domingo, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, contra o Náutico, sob a pressão dos torcedores e da ameaça da zona de rebaixamento. Com 27 pontos e em 15.º lugar, o time paranaense está apenas um à frente do adversário e a dois do Santo André, o primeiro da zona de descenso.