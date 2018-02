Coritiba mais defensivo em Belém O Coritiba deve apresentar um time com mais poder defensivo na partida desta terça-feira, contra o Paysandu, às 20h30, em Belém. O objetivo é sair com força para os contra-ataques e voltar a vencer na competição. A última derrota, por 2 a 0, para o Goiás, em Curitiba, criou um clima de muita animosidade entre a torcida e o técnico Cuca. No entanto, ele garantiu que dará a volta por cima e recebeu apoio total da diretoria. O resultado de amanhã também balizará o comportamento dos torcedores na próxima rodada, o clássico contra o Atlético Paranaense. Caso opte pelo esquema com três zagueiros, o meia Elton deve ceder o lugar para o zagueiro Vágner. Voltam ao time o volante Reginaldo Nascimento, o atacante Maia e o lateral Ricardinho.